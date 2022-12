Paraná foi o estado do Sul com mais empresas criadas (Ari Dias/AEN)

Em setembro, 234.542 novos registros de microeemprendedores individuais (MEIs) foram abertos no Brasil, segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. No Paraná foram 22.629. O Estado ficou atrás apenas dos estados do Sudeste — São Paulo (94.184), Minas Gerais (33.038) e Rio de Janeiro (25.039). No Sul do País foram 60.140 novas empresas



Mas, em comparação com o mesmo período de 2021, houve queda de 8,3%. Para o economista Luiz Rabi, “a diminuição do desemprego com aumento da oferta de empregos formais, além da criação de postos de trabalho para absorver a demanda das empresas no final do ano, podem ter relação direta com a diminuição do empreendedorismo por necessidade. Essa tendência está sendo observada desde julho deste ano”.



No fim de ano são comuns a contratação de temporários, especialmente na área de serviços e comércio, o que também é um fator que alivia a situação do trabalhador.



Historicamente, Serviços se destaca com a maior parcela das aberturas e em setembro não foi diferente: 70,1% do total foi para este setor.



Para o levantamento do Nascimento de Empresas foi considerada a quantidade mensal de novas empresas registradas nas juntas comerciais de todas as Unidades Federativas do Brasil, bem como a apuração mensal dos CNPJs consultados pela primeira vez à base de dados da Serasa Experian.



Na análise geral, foram criados 316.238 novos negócios no país em setembro, cuja variação anual também foi de queda (-5,2%).