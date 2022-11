SESA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deve receber nesta segunda-feira (21) e terça-feira (22) mais 497.828 vacinas para a prevenção da Covid-19. Os imunizantes são destinados a crianças, adolescentes e adultos e estão previstos para chegar em cargas separadas, com voos e horários diferenciados, e serão encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

Os lotes contemplam 400 mil doses AstraZeneca para população adulta (acima de 18 anos), 49.998 doses da Pfizer/BioNTech para a faixa etária acima de 12 anos e 47.830 doses de CoronaVac para crianças de 3 a 4 anos.

Na segunda-feira (21), estão previstos os desembarques, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, das vacinas AstraZeneca, às 8h30, no voo 3272, e dos imunizantes da Pfizer, às 7h, no voo LA-3270. Na terça-feira (22), devem chegar as doses pediátricas CoronaVac, às 8h30, no voo LA-3272, finalizando a remessa.

“Faremos a distribuição o quanto antes para que os municípios continuem seguindo as ações de vacinação e, desta forma, consigamos atingir o maior número de pessoas”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto