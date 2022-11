José Fernando Ogura/SMCS

O Natal Condor no Passeio Público está aberto e as crianças já podem aproveitar as atrações como o Carrossel, a Casa do Papai Noel, onde podem tirar fotos com o bom velhinho ou se divertirem com o trenó de renas natalinas e os brinquedos gigantes (urso, caixa de presentes e balão). As atividades fazem parte do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

Por causa da chuva, a apresentação de abertura do espetáculo A Ilha das Ilusões aconteceu no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem. A mudança acabou sendo uma grata surpresa para um grupo de turistas de Fortaleza. A farmacêutica Orlandia Mesquita Carvalho estava com o marido, Rodolfo Carvalho e, mais três amigos, passeando pela região do Largo e ficaram para a apresentação.

















“Já havia lido sobre o Natal de Curitiba, mas jamais imaginei que nos depararíamos com esta encenação tão linda!”, contou a farmacêutica

Com o apoio de uma intérprete de libras, o espetáculo A Ilha da Ilusão Revive o Natal, produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, será apresentado de quinta a domingo, até 18 de dezembro, sempre às 19h30.

A Ilha da Ilusão Revive o Natal tem a teatralidade como ponto de partida da celebração do nascimento de Jesus Cristo.

“Mistura poesia, música, dança e coreografias para celebrar a vida”, explica o diretor de Ação Cultural e dos espetáculos do Natal de Curitiba, Edson Bueno.

O analista financeiro Luiz Felipe Ritter aproveitou a noite de sábado conferir a programação de Natal. Ele estava com a namorada Andressa de Figueiredo e a filha, Maria Luiza. Moradores do Bom Retiro, eles contam que todos os anos acompanham as atrações oferecidas pela prefeitura. “É uma experiência que criamos para a Maria Luzia” disse o pai. Eles assistiram A Ilha da Ilusão bem de perto, estavam na primeira fila.

Sucesso entre os pequenos

Cada volta no carrossel já foi disputada, na noite deste sábado, pelas famílias que foram ver a decoração do Passeio Público, o parque mais antigo da cidade. Para o pequeno Davi Galheta, de 6 anos, foi uma longa espera. “Ele espera desde o ano passado. Foi um sonho realizado”, contou a mãe, Priscila Galheta.

A partir deste domingo (27/11), o carrossel do Passeio Público funcionará de segunda à sexta-feira, das 14h às 21 h e aos sábados e domingos, das 10h às 21h, até 8 de janeiro.

Esperança renovada

É gratificante ver a expressão de esperança no rosto das pessoas, disse a gestora de Recursos Humanos da Rede Condor, Charmoniks Heuer. “O nosso fundador e presidente Joanir Zonta tem um carinho especial por esta comemoração. O Natal proporciona essa energia de luz, paz e renovação e, para nós, é uma honra participar, mais uma vez, com a Prefeitura, dessa festa”, disse a gestora. A Rede Condor também foi representada pela gerente de Marketing, Fernanda Zaruch.

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Club Athletico Paranaense, Uninter, Banco do Brasil, Marista, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br