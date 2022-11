Duas cidades do Paraná afetadas por desastres naturais vão receber R$ 59 mil para ações de defesa civil. As portarias com as liberações dos recursos foram publicadas na edição de ontem do Diário Oficial da União (DOU).



Serão destinados R$ 37,4 mil para Coronel Domingos Soares, afetada por enxurradas, para a compra de cestas básicas. A ação vai atender 540 pessoas.



Já Verê, atingida por vendaval, vai receber R$ 21,6 mil, também para a compra de cestas básicas, além de kits de higiene, atendendo quase 600 pessoas. Ambas ficam no Sudoeste.