Mais três linhas passarão a ter pagamento exclusivo por cartão a partir de 7 de janeiro de 2023. São as linhas 205-Barreirinha, 207-Cabral/Osório e 706-Fazendinha/Caiuá/Centro (esta última tem operação somente aos sábados e domingos).

A tarifa poderá ser paga por cartão-transporte da Urbs e também cartões de débito e crédito, já que todas as linhas da capital contam com essa funcionalidade, desde abril de 2022.

Segundo a Urbs, que administra o sistema, o cartão já é opção de pagamento da maioria dos passageiros dessas linhas.