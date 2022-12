Hully Paiva/SMCS

A trincheira no final da Rua Martim Afonso, no cruzamento entre as ruas 13 de Maio e João Manoel, está recebendo nova pintura da estrutura e reforço da resina antipichação, em ação realizada pela Secretaria de Governo Municipal como o parte do programa Rosto da Cidade, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O trabalho será concluído antes do Natal e complementa a requalificação com fresa e recape que está sendo feita pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) ao longo da Martim Afonso, bem como as melhorias implementadas na região – Caminhar Melhor na Rua Kellers e novo pavimento na Travessa Nestor de Castro.

O serviço também faz parte da ampla carteira de manutenção urbana realizada em toda a cidade. Este ano já foram realizadas manutenção do pavimento (tapa-buracos) em 2,8 mil quilômetros das vias públicas.

Serviço

O engenheiro João Carlos Vidal Filho, superintendente de Manutenção Urbana, explica que o trabalho na trincheira recompõe as cores estabelecidas para a estrutura, elaborado pelo Ippuc (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) para o Rosto da Cidade.

Dessa forma, a estrutura está recebendo nova pintura com a cor amarela de fundo da trincheira, com cinza nas laterais, além da resina que permite que as pichações sejam retiradas com mais facilidade.

Mais pontos beneficiados

Outras trincheiras receberão em breve nova pintura. Já está no cronograma da Superintendência de Manutenção Urbana a pintura da trincheira da Ignácio Lustosa (logo antes de ela se tornar Padre Agostinho), no cruzamento com a Rua Parnaíba. O trabalho deve ter início até o final da semana que vem.

Trânsito

Em decorrência do serviço, o trânsito recebe orientação dos agentes da Setran (Superintendência de Trânsito) e é feito em uma das três faixas de rodagem entre 9h30 e 12h e das 14 até 16h30, evitando assim maiores impactos nos horários mais movimentados.