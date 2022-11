AEN

A malha aérea da alta temporada 2022/2023 das empresas aéreas integrantes da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) conta com 163,3 mil voos de dezembro de 2022 a março de 2023 em todo o país, segundo levantamento com dados registrados na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).



O crescimento é de 12,6% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, comprovando o cenário de retomada das operações aéreas no mercado doméstico. O número de passageiros transportados também está em alta em 2022.