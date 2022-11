O Negritude UFPR, que acontece desde 2015, é realizado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e organizado pela Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade (Sipad/UFPR), em parceria com a Coordenadoria de Cultura (COC/UFPR), Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE/UFPR) e a Superintendência de Comunicação e Marketing (SUCOM/UFPR). A comissão organizadora também conta com alunes da Universidade, instituições parceiras, setores, grupos e coletivos da comunidade acadêmica da UFPR e dos movimentos negros da sociedade civil organizada. A programação do Negritude UFPR traz neste ano de 2022 uma programação plural e diversificada de temas que compõe o evento. A proposta permeia, em especial, novembro, mês da Consciência Negra, e busca promover o debate sobre a igualdade racial e a valorização da cultura negra. São 27 eventos já cadastrados, incluindo a abertura que acontecerá no dia 12 de novembro.

Saiba todos os detalhes no Barulho Curitiba