Após dois anos no formato on-line em decorrência da pandemia de covid-19, a Marcha do Orgulho Crespo volta às ruas neste sábado (12/11) como parte das celebrações do Dia da Consciência Negra e trazendo uma série de atividades de valorização da cultura e da estética negra em Curitiba.

A marcha sai às 14h15 da Boca Maldita em direção à Praça Santos Andrade.

