Divulgação/PMPR

Uma mulher viveu três horas de horror como refém do seu marido na rua Cesar Eduardo José Araújo de Oliveira, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, na tarde desta segunda (19). Ele a ameaçava com uma faca e chegou a manter os dois filhos como reféns também, mas os liberou antes da chegada da equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Leia mais no blog Plantão de Polícia