Divulgação/Mater Dei

As maternidades comemoram o nascimentos dos primeiros bebês de 2023 neste domingo (1). O primeiríssimo bebê a nascer em Curitiba foi no Hospital do Trabalhador, no bairro Portão. A menina nasceu às 0h08 deste domingo de césarea. Ela nasceu com 3.366 quilos e 48,5 cm. O nome da criança não foi divulgado pelo hospital.

A maternidade Mater Dei de Curitiba divulgou nas redes sociais o primeiro nascimento do ano. Antônio Souza dos Santos chegou ao mundo às 1h57. Filho do casal Maiara dos Santos e André Rafael de Souza, com 48 cm e 2.640 kg, Antônio veio ao mundo em um parto normal.

O Hospital Alto Maracanã, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, também divulgou o primeiro bebê de 2023. Foi a pequena Any Gabrielly nasceu às 3h30 da manhã com muita saúde num parto normal, com 3,005kg.