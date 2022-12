Foto: Arteris Litoral Sul

Palco de uma verdadeira tragédia na última segunda-feira, após um deslizamento de terra, a BR-376 segue interditada e não há previsão de data para a liberação da estrada. A informação foi dada no final da tarde deste sábado (03 de dezembro) pela Arteris Litoral Sul.

De acordo com a concessionária, continuam os trabalhos de remoção do material sobre a pista, desobstrução e recuperação dos danos causados pelo deslizamento e recuperação do pavimento sentido Curitiba. A vistoria não foi realizada devido ao mau tempo no local. A concessionária segue com os trabalhos e análise contínua do trecho para averiguação da segurança.

Quando as condições de segurança forem atendidas a Concessionária comunicará a PRF. A Polícia Rodoviária Federal coordenará uma operação para o restabelecimento da normalidade do fluxo de veículos.