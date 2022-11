Acácio Pinheiro/Ag. Brasília

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado ontem, mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 9/11 a 15/11) 2.157 novos casos da doença – uma média de 307 por dia, bem mais que o boletim da semana passada, quando eram 140 e muito mais que há duas semanas, quando a média diária era de 83.



No mesmo período, foram divulgadas duas mortes pela doença. As vítimas são um homem de 90 anos e uma mulher de 63 anos. NAté terça-feira, a cidade tinha 1.959 casos ativos, correspondente ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.



A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) divulgou novo boletim da Covid-19 na tarde de ontem com213 casos a mais e mais uma vez nenhuma morte. O total de casos foi para 2.745.206 e o de mortes segue em 45.210.



Já o País registrou ontem mais 14.946 casos e 62 mortes, segundo o boletim do Ministério da Saúde. No total, os casos passaram para 34.938.073e as mortes para 688.764desde o início da pandemia.