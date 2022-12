Apesar da queda, Saúde insiste que população mantenha os cuidados (Arquivo Bem Paraná/Franklin de Freitas)

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (28), mostra que a Capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 21 a 27 de dezembro) 4.652 novos casos da doença, uma média de 665 por dia.



O número é 35% menor que o do boletim da semana passada, quando eram 7.254 novos casos da doença entre 14 e 20 de dezembro, uma média de 1.036 por dia.



Nesta quarta-feira (28), a cidade tinha 4.764 casos ativos, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Este número também é bem menor que o da semana passada, 7.214.



No boletim desta semana foram divulgadas 14 mortes por Covid-19 – em média, duas por dia. No boletim anterior foram 15 óbitos pela doença.



As vítimas recentes foram nove homens e cinco mulheres. Onze tinham mais de 69 anos, sendo que nove apresentavam comorbidades e sete não estavam com o esquema vacinal em dia. Outras três vítimas tinham um ano de idade ou menos – não possuíam registro de vacina e todas apresentavam comorbidades graves.



Com os novos casos confirmados, 574.700 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 561.339 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.



Até o momento, foram contabilizados 8.597 óbitos na cidade provocados pela doença desde o início da pandemia.



Na quarta-feira (28), havia seis pacientes internados em leitos de UTI SUS de Curitiba e outros 27 pacientes em leitos de enfermaria SUS por Covid-19.



A SMS esclarece que os internamentos ocorrem diariamente, assim como as altas, com alterações dos dados ao longo do dia.



Desde o dia 13 de setembro de 2022, os boletins da covid-19 passaram a ter publicação semanal, sempre às quartas-feiras, com os dados dos últimos sete dias consolidados.



Os dados diários permanecem disponíveis no Painel Covid, que continua a ser atualizado todos os dias, de segunda a sexta-feira, inclusive com os dados retroativos dos fins de semana.



Paraná

O boletim da Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) de quarta-feira (28) confirmou mais 3.189 casos da doença e 12 mortes. As vítimas eram todas idosas, entre 71 e 99 anos.



No caso paranaense, o boletim da Sesa também mostra redução de casos novos. A média móvel de 7 dias ficou em2.504, queda de 22,0% no dia 27 de dezembro em relação a 14 dias antes.



A Média Móvel de 7 dias de óbitos ficou em 3, 41,5% de decréscimo em relação a 14 dias atrás.



Agora o total de casos chegou a 2.843.620 e o de mortes a 45.452.



Brasil

O Brasil registrou nesta quarta-feira (28) 38.434 novos casos de Covid e 363 mortes pela doença. O total acumulado atinge 36.264.721casos e 693.562 óbitos, conforme o boletim do Ministério da Saúde.



Ministérios lançam Rede Brasileira de Pesquisa Clínica, com ênfase na ciência

O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério da Educação, lançou nesta quarta-feira (28), em Brasília, a Rede Brasileira de Pesquisa Clínica, uma espécie de instância de articulação e consultoria destinada a fortalecer a pesquisa clínica no país. O decreto que cria oficialmente a rede foi publicado no Diário Oficial da União no início do mês.



A proposta, de acordo com o Ministério da Saúde, é promover e incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação nacional em pesquisa clínica. A rede funcionará como um fórum de articulação intersetorial e de cooperação técnico-científica.



A iniciativa, centralizada no Departamento de Ciência e Tecnologia, prevê estratégias de qualificação de pesquisadores e profissionais de saúde, contribuindo para o aperfeiçoamento do SUS. (ABr)