Reprodução

Uma menina de 11 anos, natural de Irati, região Central do Paraná a 153 quilômetros de Curitiba, que pesava mais de 200 quilos, passou por uma cirurgia bariátrica. A família da criança conseguiu na Justiça o direito dela fazer o procedimento após ter o diagnóstico da obesidade ser fruto de uma mutação genética.

A anomalia compromete os receptores cerebrais que a impedem o funcionamento de uma região do cérebro conhecida como hipotálamo, responsável por comandar a produção de hormônios e regular o metabolismo.

A cirurgia foi realizada em 8 de dezembro e até fevereiro de 2023, a menina deve ficar em recuperação no hospital. A operação foi feita no Hospital do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, pelo médico Paulo Nassif.

A família agora briga, também na Justiça, para conseguir um medicamento à base de cannabis que pode ajudar no tratamento. O remédio não está disponível no Brasil e precisa ser importado dos Estados Unidos.