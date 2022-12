(Hully Paiva/SMCS)

O melhor lugar para se descobrir novos talentos esportivos é na escola e em Curitiba isso aconteceu mais uma vez. No início deste ano a professora de educação física da rede municipal de ensino Ana Alice, que leciona no Centro de Educação lnfantil Raoul Wallenberg no Butiatuvinha, observava seus alunos e percebeu que o pequeno Lorenzo, de 7 anos, tinha facilidade em dar piruetas, saltos e cambalhotas.

A professora não perdeu tempo e indicou que a mãe procurasse uma escola de ginástica artística. Silmara de Oliveira, mãe de Lorenzo, seguiu o conselho da professora e levou Lorenzo até a escola Ginástica Artística Paranaense, entidade incentivada pelo Programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba.

“Lorenzo sempre teve uma elasticidade impressionante, sempre gostou de pular, dar cambalhotas, piruetas e por isso resolvi ouvir o conselho da professora e fui até a escola. Foi a melhor escolha que poderia ter feito para o meu filho”, disse Silmara Oliveira.

Já na primeira aula o menino se destacou e foi convidado para participar do programa de alto rendimento da Ginástica Paranaense. Thiago Ventura, professor da academia, ficou impressionado com o menino e não perdeu tempo.

“Lorenzo tem o porte físico de um ginasta. Ele é pequeno, forte e tem um psicológico muito bom. Sempre alegre e disposto a aprender coisas novas, Lorenzo tem tudo para se tornar um dos grandes deste esporte”, afirmou o treinador.

Medalhas

Depois de entrar no programa de alto rendimento da academia, Lorenzo começou a treinar 4 horas e meia por dia, cinco vezes por semana, no contraturno escolar, e os resultados já começaram a aparecer. Em sua primeira competição o curitibinha garantiu a medalha de prata na Copa Paraná, disputada no mês de setembro em Telêmaco Borba, interior do estado.

E no último fim de semana o pequeno Lorenzo deu show no Campeonato Vicélia Florenzano de Ginástica Artística, principal competição do esporte no Paraná. Lorenzo foi campeão na Barra fixa, no solo e no salto, garantindo assim o primeiro lugar geral da competição.

“Foi muito legal participar da competição. Eu me diverti muito e consegui ganhar algumas medalhas. A cada dia que passa gosto mais deste esporte e ano que vem vou continuar aqui treinando e me divertindo”, disse Lorenzo.

Celeiro de atletas

Para o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr, essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação, através de programas como Escola + Esporte = 10 e o LEIA+ MAIS ESPORTE estão fazendo a diferença na vida de milhares de curitibinhas.

“Nos equipamentos de esporte e lazer das dez regionais recebemos semanalmente milhares de estudantes participantes de nossos programas para aulas de iniciação esportiva e natação, ministradas pelos professores da Smelj e é assim que detectamos futuros campeões como o Lorenzo. Através da união de professores dedicados, equipamentos de ponta e vontade dos pequenos, estamos transformando Curitiba no principal celeiro de atletas do país”, concluiu Pijak.

Orgulhosa de seu filho, Silmara sonha com o pequeno Lorenzo representando o Brasil mundo afora. “Eu fico muito orgulhosa e feliz. Aqui na ginástica meu pequeno encontrou um esporte que gosta e se diverte e eu vou fazer o que puder para mantê-lo assim, feliz”, completou Silmara.