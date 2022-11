Luiz Costa/Arquivo SMCS

O Mercado Municipal de Curitiba que normalmente fica fechado às segundas-feiras, vai abrir das 8 às 18 horas, nesta segunda-feira (14), por causa do feriado da Proclamação da República. A informação estava no “abre e fecha” divulgado pela Prefeitura de Curitiba na semana passada.



O equipamento, um ponto turistico da Capital, também funciona na terça-feira (15), em horário das 8 às 13 horas.



Nesta segunda-feira, o transporte público funciona com tabelas de dias úteis (com cortes) e amanhã usa tabelas de domingo e feriados



O serviço público municipal e estadual estão em recesso nestes dias, voltando ao normal na quarta-feira (16).