Daniel Castellano – Mercado Municipal de Curitiba

Além de insumos para a ceia, no mercado também é possível encontrar presentes de Natal

Falta pouco mais de uma semana para o Natal e no Mercado Municipal de Curitiba é possível organizar toda a festa de Natal num só lugar e economizar tempo. Tradicional pela qualidade dos produtos e também pela variedade, nesta época do ano o mercado funciona com horários diferenciados para atender o público com mais conforto durante o período de compras.

As opções de insumos para os pratos da ceia vão desde os hortifrutigranjeiros até as especiarias utilizadas nos cardápios. Além das diversas opções para incrementar os pratos da ceia, também tem opções de presentes para quem precisa poupar tempo no final do ano.

No Mercado tem artesanato, vestuário, calçados, chapelaria, petshop, lojas de bebidas… Ou seja, o Mercado Municipal de Curitiba é uma opção prática que pode resolver a vida de quem ainda precisa fazer todas as compras típicas dessa época do ano e está com o calendário cheio.



Confira os horários de funcionamento do Mercado Municipal de Curitiba a partir do dia 19 de dezembro:

Durante o período de festas o Mercado Municipal funciona com horários especiais.

Dia 19/12 – segunda-feira – aberto das 8h às 20h

Dias 20, 21, 22 e 23 – de terça à sexta-feira – aberto das 07h às 20hs

Dia 24/12 – sábado – aberto das 07hs às 16hs

Dia 25/12 – domingo – fechado

Dia 26/12 – segunda-feira – aberto das 08h às 18hs

Dias 27, 28, 29 e 30 – aberto das 07 às 18hs

Dia 31/12 – sábado – aberto das 07hs às 16hs