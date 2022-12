PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Arteris Litoral Sul abriram mais uma uma faixa para passagem de veículos no quilômetro 669 da BR-376 em Guaratuba, no Litoral do Estado. Mesmo com duas faixas sentido Santa Catarina e uma sentido Curitiba, as filas eram imensas no início da tarde. Por volta das 14h30 desta quinta (22), segundo informação da PRF, já eram 33 quilômetros de fila entre o quilômetro 635, em São José dos Pinhais e o ponto do deslizamento, em Guaratuba.

Na BR-277, que liga Curitiba às praias paranaenses, também há filas, porém menores. De acordo com a PRF, por volta das 15 horas, eram 9 quilômetros de fila no sentido Litoral no quilômetro 42, em Morretes, e 5 quilômetros de congestionamento no sentido Curitiba.

As chuvas intensas ao longo desta quarta-feira (21) causaram novos escorregamentos de terra na BR-277 nos pontos que já estavam danificados desde o final de novembro. Com isso, o trânsito voltou a ser realizado em duas faixas entre o km 39 e o km 42 enquanto durarem os trabalhos de novas inspeções de encosta da rodovia federal. É preciso seguir no trecho com cautela. As novas barreiras de proteção instaladas na terça-feira contiveram o material do escorregamento, evitando danos às pistas que estavam em funcionamento. O local passará por limpeza e nova inspeção, com perspectiva de abertura da faixa adicional no km 39 (que estava liberada desde a tarde de quarta) ainda hoje.

Os índices pluviométricos na Serra do Mar estão muito acima do esperado, prejudicando as condições de tráfego de veículos e dificultando os estudos e avaliações que estão sendo executados no trecho.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou as atividades na rodovia federal nesta segunda, após convênio com o DNIT, responsável pelo trecho, não tendo encontrado um momento prolongado de tempo bom até agora.