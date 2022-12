Divulgação 5RM

Aconteceu na quinta-feira (1º/12), às 2h30, o embarque de 100 militares do Comando Militar do Sul para os estados do Amazonas e Roraima, na região Norte do Brasil, como integrantes do 15º Contingente da Operação Acolhida – a primeira missão de ajuda humanitária das Forças Armadas em território nacional.

Até o final da semana, outras levas serão realizadas, totalizando 357 militares em atuação na força-tarefa humanitária. Mais de 90% do efetivo é composto por profissionais oriundos da região Sul.

Estarão na missão 78 militares de quartéis do Paraná e 196 de Santa Catarina. Aproximadamente 10 mil militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea) já atuaram em ações em decorrência do fluxo migratório de venezuelanos nestas regiões.

O efetivo selecionado pela 5ª Divisão de Exército fará a execução de tarefas de ordenamento da fronteira, acolhimento e interiorização, que são os pilares da Operação Acolhida. O grupo vai atuar em Manaus (Amazonas) e nas cidades de Pacaraima e Boa Vista (Roraima) de dezembro de 2022 a maio de 2023.

No que diz respeito ao processo de interiorização, mais de 14 mil venezuelanos estão residindo e trabalhando no Paraná. Segundo dados do mês de agosto de 2022, Curitiba é a cidade que mais recebeu migrantes, registrando a integração de cerca de 5.400 pessoas, desde o início da Operação em 2018.