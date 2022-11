Reprodução/MPPR

O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª e da 5ª Promotorias de Justiça de Araucária, é finalista do Prêmio Acordo de Não Persecução Penal (Prêmio ANPP). A premiação é realizada pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) e tem como objetivos estimular e disseminar boas práticas nas unidades do Ministério Público brasileiro. O MPPR foi classificado com uma iniciativa que resultou na transferência de R$ 4,5 milhões para obras sociais voltadas a beneficiar a população – os valores foram destinados para atender crianças e adolescentes em situação de risco e mulheres vítimas de violência.

Conforme o acordo, firmado em novembro de 2020, foram repassados para a área da Infância e Juventude R$ 3,1 milhões (R$ 1,1 milhão para a construção de uma nova Casa de Acolhida para crianças e adolescentes em situação de risco e R$ 2 milhões para um novo Centro de Referência de Assistência Social – Cras) e R$ 1,4 milhão para atender vítimas de violência doméstica, com a construção na cidade de uma Casa da Mulher Brasileira ou estrutura similar.

“A atuação intimorata dos valorosos promotores de Justiça David Kerber de Aguiar e João Carlos Negrão, além de ser motivo de orgulho e honra para a nossa instituição, evidencia a competência e a dedicação de todos os agentes ministeriais araucarianos que, diuturnamente, se dedicam de forma intransigente e combativa à proteção dos direitos da população”, afirma o procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia. A entrega da premiação será feita em cerimônia promovida nesta quinta-feira, 10 de novembro, em Florianópolis, durante encontro do CNPG. Os responsáveis pela iniciativa do MPPR atuam nas 2ª a da 5ª Promotorias de Araucária.