(José Fernando Ogura/SMCS)

Sob a árvore de Natal gigante da rotatória do Centro Cívico, na Avenida Cândido de Abreu, o prefeito Rafael Greca participou, neste sábado (17/12), da missa celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti para marcar o 19º Natal Solidário da Associação Evangelizar É Preciso.

O evento encerra a tradicional campanha de arrecadação de donativos, cujo tema deste ano é “Natal com Jesus É Natal” e integra a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

Manzotti destacou o papel de Greca, que ele chamou de “também anfitrião deste dia”, na criação do Natal Solidário. “Eu ainda estava na paróquia de São José Operário, em Pinhais, quando este meu amigo sugeriu a realização da missa do Natal Solidário e também que eu tivesse um programa na Rádio Paraná Educativa, o que ajudou no crescimento dos nossos projetos sociais”, lembrou o sacerdote.

O Prefeito agradeceu as palavras do Padre, que ele definiu como “orgulho do Paraná e do Brasil”, e desejou a todos “que a ninguém falte o pão ganho com o suor abençoado do rosto”. “Que caiam sobre todo o Brasil as bençãos abundantes do Senhor e que em toda parte reine a paz”, completou Greca.

Para toda a família

O ato religioso foi uma das atrações do evento, que reuniu crianças, jovens e idosos e foi transmitido ao vivo pelo Youtube, emissoras de rádio e aplicativos. Os participantes levaram alimentos não perecíveis, que foram deixados nas tendas destinadas a recolher as doações.

A programação começou às 15h com o Terço de Jesus das Santas Chagas e seguiu com a Adoração ao Santíssimo eArre a Santa Missa e a apresentação do Auto da Anunciação de Nossa Senhora. Um show com Manzotti encerrou o evento.

Manzotti aproveitou o evento para renovar a parceria da Associação Evangelizar com a coordenadora nacional da Pastoral da Criança, Veneranda da Silva Alencar, para a manutenção do projeto Abracei – para o repasse anual de recursos que, em dez anos de atividades, beneficiou cerca de 10 mil crianças e adolescentes.

Em toda a sua história, o Natal Solidário arrecadou cerca de 80 mil toneladas de alimentos, 10 mil brinquedos, 10 mil peças de roupas e 5 mil pacotes de fraldas geriátricas. As doações são compartilhadas entre as entidades assistenciais apoiadas pelo governo estadual, pela Prefeitura de Curitiba, Arquidiocese de Curitiba, por setores de Ação Social do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, além de projetos sociais da Associação Evangelizar É Preciso.

Também participaram do evento a presidente da Fundação Cultural, Ana Cristina de Castro; a procuradora geral do município, Vanessa Volpi Bellegard Palacios; e a secretária municipal da Comunicação Social, Cinthia Genguini.

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Club Athletico Paranaense, Uninter, Banco do Brasil, Marista, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br