Foto: João Frigério

Um mulher foi encontrada morta dentro de uma Loja Maçônica na Rua Felinto Bento Viana, no bairro Portão, em Curitiba, na manhã desta sexta (25). Ela foi encontrada pelas funcionárias da limpeza no meio de muito sangue. Segundo informações apuradas no local, ninguém que frequenta o local conhece a mulher, que não foi identificada ainda. A porta estava arrombada e os vidros quebrados.

A Polícia Militar isolou o local e está à espera da polícia científica. Houve reunião na noite de quinta (24) na Loja Maçônica, que é cercada por muros altos, cercas elétricas e muita segurança. Há muitas dúvidas sobre como a vítima entrou na loja. A suspeita é que ela possa ter entrado para furtar.

Ainda não se sabe a causa da morte. Uma das funcionárias da limpeza disse à imprensa que a mulher aparenta 38 anos e estava bem vestida.