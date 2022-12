Franklin de Freitas

Em uma mobilização, nesta quarta-feira (30), na Boca Maldita, no Centro de Curitiba, profissionais de saúde distribuíram material informativo e orientaram as pessoas sobre prevenção e tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além de oferecer testes rápidos para HIV.



Realizada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a mobilização deu início à campanha Dezembro Vermelho e contou com as parcerias da Secretaria Estadual da Saúde do Paraná (Sesa), Fecomércio e Serviço Social do Comércio (Sesc).



De acordo com as notificações, há 18.165 pessoas que vivem com HIV/aids em Curitiba – 13.101 homens (72%) e 5.064 mulheres (28%).