Colaboração

O público formou uma fila imensa na última quarta gratuita do ano no Museu Oscar Niemeyer (MON), ontem, em Curitiba. O tempo de espera variou entre 10 e 20 minutos.



Antes mesmo de terminar 2022, o Museu Oscar Niemeyer já superou o maior público da sua história, contabilizando mais de 390 mil visitantes até a metade do mês de dezembro. O maior número até então havia sido de 377 mil pessoas, em 2019.



Neste ano em que completou duas décadas, o MON tem muitos motivos para comemorar. Sua coleção permanente quintuplicou, ultrapassando 14 mil obras.