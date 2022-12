(Colaboração João Frigério)

O paranaense, Adilson Ganzert, morador de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), voltou para casa nessa semana do Natal. Ele passou quatro meses na Ucrânia, onde lutou ao lado das forças internacionais no combate à força ofensiva russa no país. Mais magro, Ganzert perdeu cerca de 25 quilos nos quatro meses que esteve na guerra.

A volta foi tão difícil quanto os meses que passou no combate. Ele relata que ao sair da Ucrânia e ingressar na Polônia, policiais locais no aeroporto encontraram algumas munições na mochila após ela passar pelo scanner. Por conta disse, Ganzert foi detido e libertado só após ter uma longa conversa e explicar às autoridades o que havia acontecido.

Da Polônia ele foi até a Espanha, onde de avião seguiu até Guarulhos, São Paulo. De São Paulo, foram mais algumas horas de viagem de ônibus até chegar em Curitiba. Na Rodoferroviária, ele foi recebido por um Papai Noel, que o levaria ele até a casa, no Jardim Bela Vista, em Piraquara, para fazer uma surpresa para a família.

A emoção tomou conta da família. Além de dois filhos pequenos, Ganzert tem um filho adolescente e um bebê de pouco mais de um ano.

Na Ucrânia, ele relata que perdeu amigos e até o comandante de batalhão que morreu em combate. Ele relatou que essa guerra é muito diferente de qualquer outra, pois é uma guerra de muita tecnologia. Drones sobrevoam a região diariamente e são utilizados para localizar tropas inimigas. Após a localização, bombardeios são realizados.