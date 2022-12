Instagram

O ufólogo paranaense e editor da Revista Ufo, Ademar José Gevaerd, 60 anos, morreu às 6h15 desta sexta (9), no Hospital Pilar, em Curitiba.

Ele estava internado na UTI em estado grave desde o fim de novembro. Segundo as informações do perfil dele nas redes sociais, Gevarerd sofreu uma queda em casa, no dia 30 de novembro. Ele foi levado para o hospital. Gevaerd estava respirando por aparelhos.

Ainda não há informações sobre o velório.

O ufólogo maringaense Ademar José Gevaerd está internado em um hospital de Curitiba, em estado gravíssimo, após sofrer um acidente doméstico no último dia 30.

Segundo o boletim médico atualizado pela equipe do hospital onde Ademar está internado, o maringaense continua em estado grave e respirando por aparelhos.

Ademar Gevaerd era escritor e editor da revista UFO, a mais antiga de revista sobre ufologia no Brasil. É considerado uma referência nacional em ufologia, sendo um dos mais importantes estudiosos do assunto. Ele morava em Curitiba.

Gevaerd nasceu no dia 19 de março de 1962, em Maringá. Ele fundou a Revista UFO em 1985 e é editor da mesma até hoje. Em julho de 2019, o maringaense relatou uma suposta abdução. morava em Curitiba, é palestrante e mantinha um canal no YouTube, que fala sobre a ufologia.

Além disso, ele é citado no episódio 5 (Segredos Soviéticos) de Top Secret: OVNIS, uma série documental lançada no ano passado ano – com seis episódios. O título fala sobre indivíduos que acreditam em vida fora da Terra.