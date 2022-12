Facebook

A Itaipu Binacional lamenta a morte do músico paraguaio Alex Fabian Cubillas Martinez, de 26 anos, ocorrida às 0h23 deste deste domingo (4), na Unidade de Pronto Atendimento Ítalo Paternoster, em Foz do Iguaçu (PR).

Mais cedo, na noite do dia 3, Cubillas havia se apresentado no Gramadão da Vila A, no Natal Águas e Luzes. Durante o espetáculo, o músico estava bem, tendo vindo a se sentir mal depois, quando estava em outro local. “Talentoso e dedicado, o músico era querido pelos seus colegas de camerata e pelos integrantes do Coral de Itaipu, com quem havia se apresentado em diversas ocasiões. A todos os familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos”, diz nota da Itaipu.

A Associação Fraternidade Aliança – AFA – também lamentou a morte. “A AFA e seus colaboradores, em profundo pesar, lamentam e se solidarizam com familiares e amigos do Maestro Alex Fabian Cubillas Martinez, pelo seu falecimento ocorrido em 04/12/2022. Sua trajetória em nossa instituição jamais será esquecida, junto com seus alunos manteremos sempre viva suas lembranças”, diz.