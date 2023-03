Divulgação

Morreu neste sábado (11), aos 49 anos, Clay Brites, médico especialista em autismo. Ele morreu após um mau súbito quando fazia uma trilha de bicicleta com a família em Londrina, no Norte do Paraná. Ele foi encaminhado em parada cardiorrespiratória ao Hospital Evangélico de Londrina, mas não resistiu.

“Gostaria de comunicar a todos o falecimento do meu companheiro de 30 anos Clay Brites. Ele teve um mal súbito hoje à tarde. Pedimos orações a todos para nossa família”, confirmou nas redes sociais a esposa do médico, Luciana Brites. A morte do médico gerou comoção entre pacientes, familiares e colegas de profissão.

“É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do Dr. Clay Brites no dia de hoje, 11/03/2023. Dr. Clay além de um ser humano incrível, era um profissional reconhecido por sua generosidade e simpatia. Toda a equipe da Neurosaber sente profundamente essa perda e desejamos muita força aos amigos e familiares nesse momento tão difícil.”, diz mensagem postada das redes sociais da Clínica Neurosaber. “Ontem faleceu um ser humano que realmente fez a diferença para nossa espécie. Dr Clay Brites. Ele foi meu interno no período da minha especialização em neurologia na UEL e vimos muitos pacientes juntos ao longo de nossas carreiras. Um ser brilhante, inteligente, empático, simpático, bondoso e que se preocupava realmente com as pessoas ao seu redor. Tornou-se um expoente na neuropediatria devido ao seu empenho nos estudos das disfunções cerebrais nas crianças. Publicou excelentes livros, atendeu uma quantidade enorme de crianças, fez muitas palestras memoráveis e ajudou inúmeras pessoas”, postou o médico Milton C R Medeiros, Membro Titular da Academia Brasileira de Neurologia.

Pediatra e neurologista infantil Clay Brites, foi fundador da clínica NeuroSaber e especialista no tratamento de autistas. Ele é autor do livro “Como lidar com mentes a mil por hora”, que ajuda a entener o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

O velório de Clay Brites está marcado para a manhã de segunda-feira (23), na Capela 1 do Parque das Oliveiras.