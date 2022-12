(Reprodução Facebook)

A morte do professor de geografia, Luciano Stangue, de 52 anos, ocorrida no final da tarde deste sábado, 17 de dezembro, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, causou grande comoção na redes sociais.

Amigos, familiares e ex-alunos de Stangue usaram as redes sociais para lamentar a perda.

” O mundo perdeu um cara autêntico, honesto, justo que só quem o conheceu sabia de sua grandiosidade”, postou Márcia João.

Simone Barbosa, da direção da APP Sindicato Núcleo Curitiba Metropolitana Sul, usou as redes para lamentar a perda. ” A direção da APP Sindicato Núcleo Curitiba Metropolitana Sul lamenta enormemente a perda do Luciano, que como Professor de Geografia do Colégio Estadual Lindaura Ribeiro Luca contribuiu por muitos anos na formação de alunos”, disse na postagem.

O amigo Gério Kaminski inconformado questionava “Cara, o que você foi fazer naquela máquina? Que bosta véi”, postou. Stangue caiu de uma altura de seis metros. Ele usou uma paleteira elétrica para instalar um equipamento no teto de um barracão industrial. Desempregado, ele estaria fazendo um ‘bico’.

Kaminski segue “Triste perder um amigo professor, camarada das lutas sociais. Foi uma honra estar no mesmo lado da trincheira. Você ajudou e viu a esperança e o amor voltarem a inspirar a vida do nosso povo. Viva a liberdade! Luciano Stangue Presente. Luto por um companheiro”, postou.



A ex-aluna Jennyfher Mendes na mesma página da rede social lamenta a morte do professor de geografia. ” Hoje recebi a notícia que meu professor de geografia do ensino médio faleceu e junto com outros colegas compartilhei a dor que é perder uma pessoa que marcou tanto nossas vidas”, afirma.

Ela relata que Luciano Stangue foi professor do nono ano e dos três anos do ensino médio. “Foi nosso paraninfo da formatura, era totalmente apaixonado pela educação e amava ser professor”, diz. Em um depoimento emocionada, ela fala do papel fundamental de Stangue na vida dos alunos, principalmente para aqueles que, como ela, seguiram na carreira do magistério. “Ele foi peça fundamental, nos apoiou, nos motivou e despertou em nós a vontade de sempre lutar por uma educação justa e de qualidade para todos”, afirma.

Cita ainda com companheirismo de Stangue na luta pela educação em atos. “Tive a sorte de encontrá-lo em um ato pelos professores e pela educação, contar pra ele que estava vivendo o meu sonho de estar em sala de aula e que mesmo na loucura estava muito feliz. Nunca esquecerei da frase que ele falou pra mim na formatura do terceiro ano: “você será uma grande professora”, ouvir isso de alguém que a gente admira nos motiva muito. Obrigada por tudo que nos ensinou, somos eternamente gratos pela oportunidade de ter tido aula com você. Professor Luciano, presente!”

Em outro depoimento, Fulvio Pacheco lamenta a perda do amigo com quem um dia antes havia participado de um churrasco e tirado várias fotos. “Além de grande amigo foi um colega incrível, com quem aprendi muito. Os alunos idolatravam ele. Uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos que eu admirava demais! Sem palavras. Meus sentimentos a Simone e aos meninos!”