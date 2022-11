ACIDENTE DE TRANSITO, CRUZES

O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) vem tendo mais trabalho e registra mais tragédias no trânsito paranaense em 2022 do que em anos anteriores. É o que demonstra um levantamento feito com base nos dados do Sistema de Estatísticas de Ocorrências do Corpo de Bombeiros (SYSBM), o qual revela ainda que o número de mortes no trânsito paranaense neste ano supera o total de falecimentos nas estradas e vias paranaenses antes da pandemia de Covid-19



A crise sanitária, inclusive, é um marco interessante para a análise. É que nos dois anos anteriores à pandemia (2019 e 2018), considerando o período entre 1º de janeiro e 21 de novembro, o Paraná vinha registrando mais de 40 mil acidentes de transporte por ano, com mais de 2,5 mil falecimentos. Já em 2020, quando o novo coronavírus obrigou a adoção de medidas de isolamento social, o número de acidentes ficou abaixo de 37 mil e o de óbitos, abaixo de 2,5 mil.



No ano seguinte, em 2021, o número de ocorrências permaneceu num patamar mais baixo, com 36.655 ocorrências no intervalo analisado (0,9% a mais que no ano anterior). O número de mortes em acidentes de transporte, contudo, deu um verdadeiro salto, totalizando 3.061 falecimentos – uma alta de 22,5% na comparação com os 2.497 óbitos de 2020.



O que já estava ruim, no entanto, conseguiu piorar ainda mais em 2022. Entre 1º de janeiro e 21 de novembro deste ano, tanto o número de ocorrências atendidas pelo SIATE como o número de falecimentos registrados em acidentes de transporte tiveram nova alta. Já são 38 mil registros (3,7% a mais do que no ano anterior), com 3.148 mortes (2,8% a mais na comparação com 2021).

Em Curitiba, cenário é parecido

Na capital paranaense, o cenário é bastante parecido com o do estado. Isso porque em 2020, primeiro ano de pandemia, houve uma queda expressiva no número de acidentes de transporte no município, bem como a quantidade de óbitos nessas ocorrências caiu na comparação com 2019.

Já em 2021, nota-se que houve uma forte retomada, tanto dos acidentes (7.789, 9,5% a mais na comparação com o ano anterior) como do número de mortes (348, 16% a mais que em 2020). Uma retomada que persiste em 2022, que até ontem registrava 7.851 ocorrências na cidade, com 372 fatalidades.

Acidente de trânsito no Paraná e em Curitiba

(dados de 1º de janeiro a 21 de novembro de cada ano)



Paraná

2022

Ocorrências: 38.000

Mortes: 3.148

2021

Ocorrências: 36.655

Mortes: 3.061

2020

Ocorrências: 36.622

Mortes: 2.497

2019

Ocorrências: 42.819

Mortes: 2.592

2018

Ocorrências: 41.096

Mortes: 2.716



Curitiba

2022

Ocorrências: 7.851

Mortes: 372

2021

Ocorrências: 7.789

Mortes: 348

2020

Ocorrências: 7.114

Mortes: 300

2019

Ocorrências: 8.461

Mortes: 324

2018

Ocorrências: 7.879

Mortes: 288



Fonte: Sistema de Estatísticas de Ocorrências do Corpo de Bombeiros (SYSBM)

Guincho e inspeção de tráfego

DER-PR inicia atendimento em trecho do interior do Paraná

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou ontem o atendimento com serviços de guincho mecânico, inspeção de tráfego e atendimento a outros incidentes em 342,47 quilômetros de rodovias federais e estaduais do lote 1 (Econorte) do antigo Anel de Integração. O investimento neste novo contrato de operação de tráfego rodoviário é de R$ 13.279.999,56, com prazo de execução de 12 meses.



Este lote contempla duas ligações entre Londrina e São Paulo, pela BR-369, rumo a Ourinhos, e pela PR-445, rumo a Assis; um trecho da Rodovia Transbrasiliana (BR-153) entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina; e as ligações entre Jataizinho e Assaí e entre Ibiporã e Sertanópolis, ambos trechos da PR-090.



Usuários destas rodovias deverão acionar o Centro de Operações Integradas (COI) do DER/PR gratuitamente pelo telefone 0800-400-0404 em casos de acidentes, pane, quedas de carga, animais soltos na pista, materiais na pista, buracos no pavimento que colocam em risco o condutor, entre outros. As chamadas serão recebidas por equipe treinada para prestar o apoio necessário, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados.



Com o novo contrato em andamento, atualizações de tráfego sobre estas rodovias passam a ser disponibilizadas em tempo real, por meio do Twitter, na conta https://twitter.com/rodovias_parana, disponíveis também no portal do DER/PR.



Além de disponibilizar guinchos mecânicos leves e pesados para atendimento nos trechos, o DER/PR também realiza inspeção de tráfego em 100% da malha do antigo Anel de Integração três vezes ao dia, além de contar com veículos de apoio ao Corpo de Bombeiros e veículos boiadeiro.