Guarda Municipal de Araucária

Um motorista embriagado foi preso na tarde deste domingo (20) após bateu uma van no portão de uma casa na Rua Pôr do Sol, no bairro Capela Velha, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, e ferir uma idosa. Com a pancada, o portão caiu em cima de uma mulher que teve ferimentos de média gravidade. Ela foi atendida pelo SIATE e levada ao Hospital Municipal de Araucária(HMA).

