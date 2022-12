Reprodução/PRF

Os motoristas que se dirigem para o Litoral do Paraná pela BR-277 enfrentam lentidão nesta tarde de quinta-feira (15), como acontece todos os dias.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no começo da tarde havia 14 quilômetros de lentidão a partir do km 42, no sentido Paranaguá, em virtude da realização da pintura de faixas e sinalização no local. No trecho o trânsito flui por uma faixa em cada sentido.

A PRF informa que é possível acompanhar o fluxo atualizado nas rodovias do Paraná pelo link das concessionárias, DER-PR e PRF.

PRF Paraná

PRF Santa Catarina