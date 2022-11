Queda da barreira na BR-277, na altura do Viadutos dos Padres, sentido litoral – Foto: PRF

Neste sábado (19), motoristas que sobem a Serra do Mar pela BR-277 enfrentam novamente lentidão e filas entre os quilômetros 40 e 50 da rodovia, em Morretes, no Litoral do Paraná. A situação está complicada na rodovia há mais de um mês, quando cerca de 30 toneladas de pedras desmoronaram e interditaram parte da pista.



De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a liberação total deve acontecer apenas em dezembro. O DNIT selecionou na quinta (17) a empresa que deve fazer as obras de contenção na BR-277. A previsão é de que o contrato seja assinado nos próximos dias. O valor da obra está estimado em R$ 1,6 milhão. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) também estão mapeando pontos que apresentam riscos de desmoronamento em rodovias do estado, principalmente a BR-277.

A interdição já gerou prejuízo de R$ 34,3 milhões ao setor do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC), segundo estudo da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar).