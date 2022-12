Reprodução/AEN – Imagem ilustrativa

Um pedestre, de aproximadamente 35 anos, morreu atropelado na BR-376, no trecho do Contorno Sul, na Cidade Industrial de Curitiba, por volta das 22 horas, desta sexta-feira (02). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pedestre estava caídona rodovia e ainda não foi identificado. O veículo não que teria causado o atropelamento fugiu do local e o motorista não foi identificado. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba. A Delegacia de Delitos de Trânsito da Polícia Civil vai investigar a ocorrência.

No Xaxim – No mesmo horário, um idoso de 70 anos foi atropelado na Rua Rodolfo Amoedo, no bairro Xaxim, em Curitiba. Assim como na ocorrência da CIC, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. A vítima foi encaminhada pelo Siate ao Hospital Cajuru com ferimentos graves.