Colaboração

Os motoristas que resolveram usar o ferry-boat para atravessar a Baía de Guaratuba, na tentativa de chegarem e Curitiba vindos do litoral de Santa Catarina, têm enfrentado horas de fila. Em uma foto feita nesta manhã de terça-feira, 6 de dezembro, o fim da fila se perde no horizonte. Há relatos de que a fila começou durante a madrugada.

Uma foto encaminhada à Redação do Bem Paraná nesta manhã mostra a fila na região do Brejatuba, a cerca de 5 quilômetros da entrada do ferry, e local onde os caminhões são separados dos carros de passeio. Consultas ao aplicativo Easy, apontam para o tempo de espera de ao menos uma hora na fila.

Em nota a Internacional Marítima comunica que mantém todas as cinco embarcações funcionando. “Neste processo, é necessário que aconteça paradas pontuais para abastecimento e manutenção preventiva necessária para a segurança de todos”, explica a empresa via nota

“Os nossos colaboradores não têm medido esforços no sentido de manter o serviços em pleno funcionamento. Solidários e sensíveis aos transtornos e perdas irreparáveis que a população vem sofrendo, manteremos nossas forças no sentido contribuir para minorar essa situação”, diz a nota.

O trajeto entre Curitiba e o Litoral catarinense está complicado desde o final de novembro, quando as chuvas mais intensas tomaram conta da região Sul, principalmente na parte leste dos três estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por conta do encharcamento do solo, houve a queda das barreiras da BR-376, que liga Curitiba a Joinville, e na BR-227, desde outubro, o deslizamento de pedras da encosta na altura do KM 42, deixam a tráfego em uma pista apenas.

Nesta segunda-feira, 5 de dezembro, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa aos usuários da travessia da Baía de Guaratuba que permanecem esta semana restrições de horários e porte de veículos nas embarcações. As medidas são necessárias devido ao grande aumento do fluxo no local, causado pelo bloqueio da rodovia BR-376, atingida por deslizamento de terra na semana passada.

Além disso, há uma restrição de 26 toneladas de peso bruto total (PBT) para a travessia, referente ao próprio veículo, antes de somar a carga que está transportando. Além disso, caminhões com mais de três eixos e/ou superiores a 14 metros não podem utilizar a travessia do meio-dia até as 19h, visando agilizar o tráfego de veículos menores nesse período.

Está em atividade na travessia a fiscalização com balanças veiculares do DER/PR, operadas em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária estadual. São pesados nas balanças caminhões, tratores, chassi-plataforma, reboque e semirreboque, ônibus e micro-ônibus, excluindo veículos de passeio.

Confira a rotina diária de funcionamento do Ferry Boat de Guaratuba:

0h até as 08h: Sem restrição de eixos ou comprimento, tendo PBT de 26 toneladas.

08h até as 12h: Sem restrição de eixos ou comprimento, tendo peso bruto total de 26 toneladas, devendo obrigatoriamente passar pela balança afim de aferir a carga.

12h até as 19h: Não podem utilizar a travessia veículos com mais de três eixos e/ou superiores a 14 metros de comprimento, com exceção do transporte coletivo de passageiros e veículos prestadores de serviços públicos (ambulâncias, etc).

19h até 0h: Sem restrição de eixos ou comprimento, tendo PBT de 26 toneladas.