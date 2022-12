Movimento de volta do Natal, ontem, pela BR-277 (Franklin de Freitas)

Como esperado, o movimento para o feriado de Natal foi intenso na semana passada. Também como esperado, o fluxo nas BRs 277 e 376, que levam às praias do Paraná e Santa Catarina, tiveram lentidão por causa das restrições em pontos onde ocorreram deslizamentos em novembro e dezembro. Mesmo assim, o caos previsto não chegou a ser tão grande, embora as viagens tenham demorado mais que o comum.

E nesta segunda-feira (26) já começa o movimento de Ano Novo. A projeção das concessionárias é que os deslocamentos nesta semana sejam até maiores que na semana anterior, ou seja, mas veículos nas rodovias.

A Concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho entre Curitiba e o Litoral catarinense, estimava que entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro o fluxo de veículos esperado para o trecho tenha elevação de até 109%, com cerca de 65 mil veículos transitando por dia, em média, por cada uma das praças da concessionária.

A Rodoviária de Curitiba previa 167 mil embarques na semana do Natal e Ano Novo, sendo 90 mil somente nesta semana, e começando nesta segunda-feira, quando 13,5 mil pessoas podem deixar Curitiba em 450 ônibus. O número que deve chegar a 21 mil na sexta-feira com 660 veículos.

Para a virada do ano, o litoral do Paraná é o destino mais procurado, com 40%, seguido por Santa Catarina (22%), interior do Paraná (18%), São Paulo (10%), Rio de Janeiro (4%), Rio Grande do Sul (3%) e outros (3%).