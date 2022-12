Reprodução/PRF

O feriado de Natal não será muito longo, já que a data cai num domingo (25). Por isso, o movimento nas rodovias paranaenses que ficou grande desde a quinta-feira (22), se intensificou na tarde de sexta (23) e foi mais tranquilo na manhã deste sábado (24), deve ser grande durante todo o dia.

A Arteris Litoral Sul, que cuida do trecho da BR-376, entre Curitiba e Santa Catarina, está mobilizada para atuar na operação especial de fim de ano, entre os dias 23 de dezembro e 02 de janeiro. Ao todo, cerca de 300 colaboradores devem atuar para o atendimento 24h prestado pela concessionária. Nesse período, o fluxo de veículos esperado para o trecho tem elevação de até 109%, com cerca de 65 mil veículos transitando por dia, em média, por cada uma das praças da concessionária.

Trechos de atenção:

Trecho da Serra do Mar (BR-376) – trânsito opera com desvio no km 668;

Trecho do Morro do Boi (Balneário Camboriú);

Trecho do Morro dos Cavalos (Palhoça) – trânsito opera com desvio no km 232;

Dias e horários de maior movimento

Entre os feriados de Natal e Ano Novo, os dias de maior movimento previstos para o trecho da Litoral Sul são:

Domingo, 25, das 08h às 17h

Segunda, 26, das 08h às 17h

Terça-feira, 27, das 08h às 21h

Quarta-feira, 28, das 05h às 20h

Quinta-feira, 29, das 08h às 17h

01º de janeiro, domingo, das 08h às 21h

02 de janeiro, segunda-feira, das 05h às 20h

O destaque para esse período são os dias 01º e 02 de janeiro, com fluxo superior ao dobro do registrado em períodos normais.

BR-116 — As equipes da Arteris Régis Bittencourt, responsável pela BR-116, entre a divisa de São Paulo e Curitiba, prevê que o fluxo de veículos para o trecho tenga elevação de até 90%, com cerca de 40 mil veículos transitando por dia em cada uma das praças da concessionária.

Inaugurado em outubro, o novo CCSO conta com 276 câmeras exclusivas para o monitoramento do trecho da Régis, possibilitando a cobertura de aproximadamente 90% do trecho com câmeras, trazendo benefício para o acionamento dos recursos necessários para o atendimento nas rodovias.

Dias e horários de maior movimento

Entre os feriados de Natal e Ano Novo, os dias de maior movimento previstos para o trecho da Régis são:

Domingo, 25, das 09h às 17h

Segunda, 26, das 09h às 17h

Terça-feira, 27, das 14h às 19h

Quarta-feira, 28, das 06h às 18h

Quinta-feira, 29, das 09h às 17h

01º de janeiro, domingo, das 14h às 19h

02 de janeiro, segunda-feira, das 06h às 18h

03 de janeiro, terça-feira, das 09h às 17h

BR116 — As equipes da Arteris Planalto Sul, que cuida da BR-116 desde Curitiba até a divisa com Santa Catarina, já estão mobilizadas para atuar na operação especial de fim de ano, entre os dias 23 de dezembro e 02 de janeiro. Ao todo, cerca de 150 colaboradores devem atuar para o atendimento 24h prestado pela concessionária. Nesse período, o fluxo de veículos esperado para o trecho tem elevação de até 35%, com cerca de 10 mil veículos transitando por dia, em média, por cada uma das praças da concessionária.

A concessionária recomenda atenção aos motoristas, principalmente em trechos de aclive e declive – e para com o respeito da distância de segurança entre os veículos. Confira os trechos destacados para maior atenção ao condutor – para segurança na viagem:

Dias e horários de maior movimento

Entre os feriados de Natal e Ano Novo, os dias de maior movimento previstos para o trecho da Planalto Sul são:

Sexta-feira, 23, 07h às 16h;

Domingo, 25, das 14h às 18h

Segunda, 26, das 15h às 18h

Terça-feira, 27, das 13h às 21h

Quarta-feira, 28, das 07h às 16h

Quinta-feira, 29, das 14h às 18h

01º de janeiro, domingo, das 13h às 21h

02 de janeiro, segunda-feira, das 07h às 16h

03 de janeiro, terça-feira, das 14h às 18h

O destaque para esse período são os dias 25 de dezembro e 01º de janeiro, com fluxo 35% maior que o normal.