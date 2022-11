Ônibus terão reforço nas linhas a partir das 11 horas (Ricardo Marajó/SMCS)

A Urbanização de Curitiba (Urbs) irá reforçar a operação do transporte coletivo nesta segunda-feira (28), data do jogo do Brasil contra Suíça na Copa do Mundo do Catar.



Na última quinta-feira (24), primeiro jogo da seleção no mundial, o movimento de passageiros duas horas antes da partida foi 73% superior aos dias normais.



A partir das 11h, haverá reforço de frota nos terminais Portão, CIC, Capão Raso e Pinheirinho. Haverá ainda ônibus à disposição da fiscalização para suprir uma eventual demanda em outras regiões.



A expectativa é que o fluxo de passageiros nos ônibus seja menor do que o registrado na última quinta-feira, quando a partida do Brasil começou às 16h. Como agora o jogo ocorre às 13h, no horário do almoço, muitas pessoas assistirão à disputa no trabalho, já que o expediente continuará após a partida. Além disso, a maioria das escolas não terão aulas no período da tarde.



Alguns serviços da Prefeitura terão horário diferenciado. As unidades de atendimento da Urbs nas Ruas da Cidadania funcionarão das 8h às 12h.



O Mercado Municipal Capão Raso abre das 9h às 21h. Está autorizado o fechamento das lojas até 30 minutos antes do início da partida e abertura até 30 minutos após o encerramento.



As Unidades Básicas de Saúde fecham às 11h e reabrem às 14h30. Os serviços de limpeza pública funcionarão normalmente nos dias dos jogos.