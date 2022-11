Com o aumento da violência em Curitiba nas últimas semanas, líderes do Movimento SOS Vila Torres tomaram a iniciativa de promover a Caminhada da Paz, que será realizada neste sábado, a partir das 10h. A caminhada partirá da Ponte da Paz, na Vila Torres.



O Missionário Redentorista Joaquim Parron, coordenador do Movimento, explica que a intenção é mobilizar as pessoas para o enfrentamento da realidade com a promoção de eventos pela Paz e Concórdia entre as pessoas. A ideia é reunir não apenas moradores da Vila, mas todas as pessoas interessadas.