Franklin de Freitas – Fila para despachar bagagem em aeroportos

As festas de fim de ano devem movimentar mais de 9,76 milhões de passageiros pelos aeroportos do país. A estimativa, realizada pelo Ministério do Turismo, foi divulgada nesta segunda-feira (26) e apontou um crescimento de 45,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 6,7 milhões voaram pelo País.

A CCR Aeroportos, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Curitiba, em São José dos Pinhais, prevê que entre os dias 15 de dezembro de 2022 e 6 de janeiro de 2023, cerca de 359 mil pessoas devem circular pelo aeroporto, em mais de 3 mil voos entre pousos e decolagens.