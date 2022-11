Reprodução

O Grupo Interinstitucional de Atendimento à População em Situação de Rua, composto por integrantes do Ministério Público do Paraná, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e da Defensoria Pública Estadual promove no dia 30 de novembro, das 8h30 às 12h, uma audiência pública para discutir a implementação no Paraná da Resolução 425/2021 do CNJ, que institui a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua.



O evento acontecerá na sede do TJPR na capital (Palácio da Justiça, sala de sessões 201, 2º andar).