O Ministério Público do Paraná, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida de Curitiba, ofereceu nesta sexta-feira, 18 de novembro, denúncia por homicídio qualificado e descumprimento de medida protetiva contra um advogado que executou a tiros a ex-companheira. O crime aconteceu no dia 31 de outubro, em frente a uma escola no bairro Uberaba, aonde a vítima havia ido levar os dois filhos do casal, que presenciaram o assassinato.

