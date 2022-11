O Ministério Público do Trabalho no Paraná participará da 2ª semana de Enfrentamento à Xenofobia e Outras Formas de Discriminação, que será realizada de hoje a 12 de novembro, pela Cáritas Brasileira Regional Paraná e pelo Instituto de Políticas Migratórias, com apoio do MPT-PR, do Ministério Público do Paraná, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e da Organização Internacional para as Migrações.

O evento, que acontece no mês de combate ao racismo, visa a promover a reflexão contra a discriminação.