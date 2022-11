Divulgação

Em comemoração ao Dia do Rio, nesta quinta-feira (24), o Instituto Água e Terra (IAT) e a Sanepar promovem o plantio de mudas de espécies nativas raras e ameaçadas de extinção. O plantio acontece às 11 horas, na Área de Preservação Permanente (APP) do entorno do futuro reservatório de abastecimento público do Miringuava, em São José dos Pinhais.



São espécies como Araucária/Pinheiro-do-Paraná, Canela-preta, Canela-sassafrás, Cedro-rosa, Guaçatunga, Imbuia, Bracatinga, dentre outras. Nesta semana são mais de 100 mil mudas plantadas no Paraná.