Prefeitura de Guarapuava

Sem saber que estava grávida, uma mulher de 39 anos deu à luz a uma menina na manhã de terça (13) em Guarapuava. O caso aconteceu por volta das 6h30 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Batel.

A secretária municipal de Saúde, Chayane Andrade, destaca sobre a importância do trabalho em equipe e da rapidez no atendimento. “Estamos muito emocionados e felizes com este caso. Pois percebe-se a importância em trabalhar unido e alinhado com a equipe. Graças a agilidade e profissionalismo, ambas estão bem e saudáveis”, enfatizou.

O médico que estava de plantão e responsável pela equipe que a atendeu, Yurian Dopazo Hernandez, deu detalhes de como aconteceu o primeiro atendimento e avaliação da paciente. “A paciente chegou por volta das 06h20 da manhã, relatando sangramento vaginal e fortes dores abdominais. Pela intensidade da dor na pré-consulta, foi encaminhada diretamente para observação, onde foi realizada a avaliação da paciente”, contou o médico.

O médico ainda explicou como foi confirmada a gestação. “A paciente não tinha procurado serviço médico antes desse episódio de dores. Examinamos e vimos um aumento de tamanho do abdome. Solicitamos o aparelho sonar cardio fetal para escutar os batimentos cardíacos do bebê. Onde foi confirmada a gestação”, disse ele. Como a paciente não havia procurado o serviço de saúde anteriormente, ao escutar batimento fetal, o médico entrou em contato imediatamente com o Instituto Virmond-Hospital Santa Tereza, que é referência do endereço da paciente e ligou para o SAMU para a fazer o transporte na transferência. “Continuamos a fazer toque vaginal em companhia da enfermeira Rosilda, momento no qual se estava já avistando a cabecinha do bebê. Logo, foi buscado material estéril para pinçamento cordão umbilical. Depois de poucos segundos, a mãe teve outra contração forte, nascendo o bebê de sexo feminino, sem sinais de sofrimento fetal ou malformações congênitas”, detalhou.

Pelas características anatômicas, segundo o médico, a gestação estava entre 39-40 semanas. ” Poucos minutos depois do nascimento, chegou a equipe do SAMU e as transferiram para o Instituto Virmond Hospital Santa Tereza. Ambas estão em bom estado de saúde (a mãe e a bebê ) e irão passar por avaliação especializada. A mãe com a obstétrica e a bebê por avaliação com o neonatólogo”, contou o médico.