Jhenifer Gonçalves, de 29 anos, foi assassinada a tiros por dois homens em uma moto no começo da madrugada desta quinta (24) quando entrava com o carro na garagem, na rua Nelson de Macedo Justus, no bairro Cajuru, em Curitiba. Há suspeita de crime passional.

Segundo informações da da Polícia Militar, outros familiares da mulher e as duas filhas, de 9 e 12 anos, estavam em casa e presenciaram o crime. Ela foi morta quando saiu de casa para guardar o carro na garagem. Estava de pijama.

