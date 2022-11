Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande

A dona de um carro roubado encontrou o próprio veículo em um anúncio no Facebook e resolveu se passar por compradora. Por volta das 19h30 desta quinta-feira (24), a equipe Guarda Rural de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, foi acionada pela Central de Comunicações (CCOM) para deslocar até o estacionamento de uma loja de departamentos localizada na Rua Carlos Eduardo Nichele para verificar uma situação de negociação de um veículo com alerta, onde a proprietária encontrou um anúncio no Facebook e simulou uma negociação.

