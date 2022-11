Foto: João Frigério

Uma mulher foi atropelada por diversos veículos em alta velocidade na noite deste sábado (10) no quilômetro 591 da BR-376, no Contorno Sul, no Campo Comprido, em Curitiba. Os familiares, em choque, disseram à reportagem que nenhum veículo parou para ajudá-la.

