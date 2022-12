Muralha Digital. (Daniel Castellano / SMCS)

O Parque Barigui recebeu, na terça-feira, câmera que integra o complexo de cerca de 1.400 equipamentos da Muralha Digital, programa da Prefeitura de Curitiba que proporciona segurança, por meio do uso da tecnologia da informação.



O moderno equipamento, que está instalado próximo ao Complexo Imap Barigui, permite a visualização num ângulo de 360 graus, reconhecimento facial e um potente zoom (40x). As imagens são monitoradas por guardas municipais treinados a partir do Centro de Controle Operacional (CCO) é o coração da Muralha Digital.